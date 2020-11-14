شاهد: 300 "درون" تضيء سماء سول في كوريا الجنوبية

أضاءت مئات الطائرات المسيرة سماء مدينة عاصمة كوريا الجنوبية أمس الجمعة بهدف خلق "أجواء تنشيطية" وتشجيع الناس على مجابهة المصاعب الاقتصادية، والتغلب على تحديات الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
أضاءت مئات الطائرات المسيرة سماء مدينة عاصمة كوريا الجنوبية أمس الجمعة بهدف خلق "أجواء تنشيطية" وتشجيع الناس على مجابهة المصاعب الاقتصادية، والتغلب على تحديات الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
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