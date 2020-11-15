شاهد: كبسولات تحترم قواعد التباعد الاجتماعي لحضور العروض الترفيهية في هونغ كونغ

يواصل منظمو العروض العامة في هونغ كونغ خطة تحقيق التوازن بين تدابير مكافحة وباء كورونا وعطش سكان المدينة للترفيه في الهواء الطلق نشاطاتهم في المساحة المخصصة التي أطلق عليها اسم . يُطلق على ذو غراوند The Grounds. هذا المكان أنشأ لأول مرة في زمن كوفيد-19 في المدينة ويضم 100 "كبسولة" خاصة تحترم قواعد التباعد الاجتماعي.

تتسع الكبسولة لشخصين أو أربعة أشخاص يقفون على بعد 1.5 متر من بعضهم البعض. ويقول المنظمون إنهم باعوا تذاكر الأسبوعين الأولين للفعاليات بما في ذلك دروس اليوغا وعرض الأفلام والعروض الموسيقية.