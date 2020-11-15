شاهد: اكتشاف عشرات التوابيت الفرعونية التي عمرها أكثر من 2500 سنة في مصر

عرضت وزارة السياحة والآثار المصرية السبت قطعاً من الكشف الأثري الذي يُعد الأكبر حتى تاريخه في 2020، من توابيت وغيرها عثر عليها في منطقة سقارة بالقرب من أهرامات الجيزة. وكُشف عن التوابيت الخشبية مغلقة بإحكام وسط اهتمام اعلامي كبير، وهي عائدة لمسؤولين كبار في العصر الفرعوني المتأخر وعصر البطالمة في مصر القديمة. ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" السبت تفاصيل عن هذا الكشف الأثري الذي يضم "100 تابوت خشبي مغلق منذ أكثر من 2500 سنة، 40 تمثالاً خشبياً للإله بتاح سوكر إله جبانة سقارة، تمثالين خشبيين من أروع ما يكون" إضافة إلى تماثيل أوشبتي وتمائم وأربعة كارتوناج (أجزاء ولفائف تغطي المومياء) مذهبة.