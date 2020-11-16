أنغيلا ميركل وحكاّم الولايات الألمانية يجتمعون لتقييم نتائج 15 يوما من الإغلاق الجزئي

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقييم آثار الإغلاق الجزئي الذي دام أسبوعين تقريبًا مع حكام الولايات في مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاثنين.

أعادت ألمانيا فرض تدابير صارمة هذا الشهر سعيا لاحتواء الوباء، وأمرت بإغلاق المطاعم والحانات والمراكز الترفيهية والثقافية. ونبهت المستشارة أنغيلا ميركل في وقت سابق إلى أنه فقط "عندما يصبح 60 إلى 70 بالمئة من عدد السكان محصّنين، يمكن القول إنه "تم التغلب بشكل أو بآخر" على كوفيد-19".

لكن السلطات الألمانية، تركت المدارس والمتاجر مفتوحة بعد أن ارتفعت أرقام الفيروس بشكل كبير في أكتوبر. وتباطأ ارتفاع الإصابات الجديدة منذ ذلك الحين ، لكن يوم الجمعة سجّلت البلاد رقما قياسيا بوجود 23542 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا كما تم الإبلاغ عن 10824 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين من قبل مركز مكافحة الأمراض في البلاد ، لكن الأرقام عادة ما تكون أقل في بداية الأسبوع بسبب قلة الفحوصات وتأخر الإبلاغ.

ستبدأ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحكّام الولايات الـ16 في ألمانيا تقييمهم لوضع البلاد بشأن جائحة كورونا بعد الظهر. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الإجراءات الجديدة المحتملة يمكن أن تشمل توصيات لتقليص التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، واعتماد الفصول المدرسية بنصف العدد بالنسبة للسابق فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس الابتدائية.

وحتى الوقت الراهن، يتعيّن على تلاميذ المدارس الثانوية فقط ارتداء الكمامات في الفصل الدراسي وغالبًا ما تختلف هذه اللوائح من ولاية إلى أخرى. ولم يتضح ما إذا كان سيتم الاتفاق على أي إجراءات جديدة أكثر صرامة يوم الاثنين أو ما إذا كانت أنغيلا ميركل وحكّام الولايات سينتظرون أسبوعًا لاعتماد قيود جديدة.