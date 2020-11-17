شاهد: بركان "سترومبولي" شمالَ صقلية الإيطالية يقذف الرماد إلى السماء

ارتفاع الدخان والرماد فوق فوهة بركان "سترومبولي" قبالة جزيرة صقلية الإيطالية، وتدفقت كمية صغيرة من الحمم البركانية بعد ذلك. وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين يوم الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر بحصول انفجار في الجزء العلوي من بركان سترومبولي الواقع في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه. ووقع الحدث صباح الإثنين في التاسعة و17 بالتوقيت المحلي ووثقته عدسات الكاميرات. وأفاد المعهد أن الحدث استمر أربع دقائق وتميز بسلسلة من الانفجارات والانهيارات الأرضية".
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