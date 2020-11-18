شاهد: أطفال يحتجون على إغلاق مدرستهم في تورينو الإيطالية بسبب كورونا

قام أطفال بالاحتجاج على قرار إغلاق مدرستهم في شمال إيطاليا. وقامت أنيتا إياكوفيلي وصديقتها ليزا روغلياتي، اللتان تبلغان من العمر 12 عامًا، إضافة إلى زملاء آخرين بالجلوس أمام مدرسة إيتالو كالفينو في تورينو، في تعبير واضح على رفضهم لقرار السلطات.

وصنفت الحكومة منطقة تورينو على أنها تقع ضمن "المنطقة الحمراء" لتفشي فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعني أن إغلاق المدارس أصبح ضرورة ملحة.

ومنذ أن تمّ إغلاق المدرسة أصبحت أنيتا تأتي للجلوس في الخارج للمطالبة بإعادة فتحها، مع اتباع الدروس والبرنامج المدرسي عن بُعد طوال الوقت.