شاهد: أكبر ثلاثة أنهر جليدية في غرينلاند قد تذوب أسرع من جميع التوقعات

أكدت الأبحاث أن أكبر ثلاثة أنهار جليدية في غرينلاند يمكن أن تذوب بشكل أسرع في ظلّ ظاهرة الاحتباس الحراري التي يشهدها العالم. وتحتوي الأنهار الجليدية على كمية كافية من المياه المتجمدة والتي من شأنها أن ترفع مستوى سطح البحر العالمي بنحو 1.3 متر.

وقد أصبحت الصفائح الجليدية في العالم وخاصة في غرينلاند وأنتاركتيكا من أكبر مصادر ارتفاع مستوى سطح البحر. وقدر فريق من الباحثين في الدنمارك وبريطانيا كمية الجليد المفقود من الأنهار الجليدية في القرن العشرين باستخدام الصور والبيانات، ووجدوا أن "ياكوبشفان اسباريي" فقد أكثر من 1.5 تريليون طن من الجليد بين 1880-2012، بينما فقد "كانجيرلوسواغ" و"هلهايم" 1.4 تريليون و31 مليار طن من 1900 إلى 2012 على التوالي. وكتب الباحثون أن ذوبان الجليد ساهم بالفعل بأكثر من ثمانية ملليمترات في ارتفاع مستويات البحار العالمية.

وصرح الباحث بالجامعة التقنية في الدنمارك شفقت عباس خان أن "أسوأ السيناريوهات تم التقليل من شأنها، فقد يكون فقدان الجليد في أي مكان أكبر بثلاث أو أربع مرات مما كان متوقعا بالنسبة للأنهار الجليدية المذكورة في هذه الدراسة".