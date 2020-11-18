شاهد: احتجاجات متواضعة في طوكيو على أمل تأجيل الألعاب الأولمبية

قامت مجموعة صغيرة من اليابانيين بالتظاهر في طوكيو احتجاجا على المضي قدما لتنظيم الألعاب الأولمبية. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون اليابانيون، عن ثقتهم بأن الأولمبياد الذي كان من المقرر تنظيمه الصيف الماضي ولكن تمّ تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، سيتم تنظيمه.

قال باخ، يوم الثلاثاء، إن الرياضيين لن يكونوا مطالبين بتناول لقاح ضد فيروس كورونا للتنافس، مضيفًا إن تناول اللقاح سيكون "قرارًا حرًا" للرياضيين وغيرهم من المشاركين في الألعاب، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الدولية سوف "تناشد" الرياضيين وغيرهم للتطعيم، واصفا ذلك بأنه "علامة على الاحترام" للمنافسين الآخرين والمضيفين اليابانيين.