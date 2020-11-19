قالت الشرطة في أوغندا إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون في الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء في العاصمة الأوغندية بعد أن ألقى ضباط القبض على بوب واين، الموسيقي والسياسي المعارض الذي يسعى للرئاسة في انتخابات العام المقبل.
وأغلق أنصار واين الطرق وأحرقوا الإطارات في كمبالا، ما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، بعد اعتقال واين في بلدة لوكا، شرق البلاد، ونقله إلى مركز للشرطة في مدينة جينجا.
وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا إن واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو، اعتقل لانتهاكه إرشادات كوفيد-19 التي تتطلب من المرشحين للرئاسة مقابلة أو مخاطبة أقل من 200 شخص.
وشغل واين، الذي تم اعتقاله عدة مرات في السنوات الأخيرة، أذهان العديد من الأوغنديين من خلال دعواته المستمرة للرئيس يويري موسيفيني للتقاعد بعد 36 عامًا قضاها في السلطة.
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