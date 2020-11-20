شاهد: كورونا وصل مغارة المسيح وأبرز فقرات "لا تعليق" لهذا الأسبوع

في برشلونة الإسبانية اعتصم مئات الراقصين والراقصات اعتراضاً على الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة فيروس كورونا، ومن ضمنها إغلاق مراكز ومعاهد الرقص في كامل المقاطعة. وجلس العاملون في القطاع قبالة مقر الحكومة الإقليمية مطالبين بالسماح لهم بممارسة وظيفتهم مجدداً، على طريقتهم الخاصة طبعاً.
في جمهورية إفريقيا الوسطى، تسعى فرقة "زوكيلا" الموسيقية إلى الحفاظ على تراث موسيقي وتقليدي راقص يعرف بـ"موتنغيني" وهي تقدم عروضاً مختلفة منذ نحو 30 عاماً. وتعتبر "موتنغيني" إحدى الرقصات التقليدية التي تناقلتها الأجيال جمهورية إفريقيا الوسطى إلى جانب "رقص العصفور" (شمال) و"رقص السمكة" (جنوب شرق) و"رقص الأدغال" في الوسط.
في نابولي الإيطالية أضاف فنان العروض التركيبية جيني دي فيرجيليو الكمامات إلى الحاضرين في "مشهد المهد" في إحالة إلى وباء كوفيد-19 الذي أصبح في كل مكان. والمشهد الذي يرمز إلى ولادة المسيح في إحدى المغارات في بيت لحم، بدا أيضاً مختلفاً إذ أبعد الفنان الشخوص، وبينها مريم العذراء ويوسف وغيرهما عن بعضها احتراماً لقواعد التباعد الاجتماعي.
في براغ أطلقت حديقة الحيوان في العاصمة التشيكية، حملة لجمع تبرعات تساهم في إطعام الحيوانات، وذلك بعد أن تراجعت الإيرادات المالية للحديقة جراء قيود الإغلاق الذي فرضته السلطات لمكافحة وباء كورونا. وتقدمّ الحملة للمتبرعين قسائم تحدد قيمة المبلغ الذي يتمّ التبرع به.
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