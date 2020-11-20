في آخر فيديو له، قام عداء "الباركور" الألماني جايسن باول، بالركض عبر أبرز المعالم التاريخية في مدينة هامبورغ الألمانية حيث وُلد، مصوّراً الشريط لدعايةٍ طلبتها منه الشركة المنتجة لـ"مشروب الطاقة"، "ريد بول".

في هندوراس تُرك عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار إيوتا، وهو ثاني عاصفة تضرب أميركا الوسطى خلال أسابيع. ورافقت الإعصار ريح بلغت سرعتها أحياناً 250 كيلومتراً في ساعة.

إيوتا نفسه وصل إلى كولومبيا حيث دُمرت المنازل واقتُلعت الأشجار وانقلبت المركبات في جزيرة بروفيدينسيا، ولكن الأضرار لم تقتصر على الماديات فقط هذه المرة، إذ قتل شخصان فيما هناك 6 في عداد المفقودين...

وأخيراً في فرنسا، بدأت العاصمة باريس تستعد لاستقبال عيد الميلاد هذه السنة. وعلى الرغم من الخوف بسبب الإغلاق، بدأت واجهات "نويل دو برانتان" التابعة لمجموعة "برانتان" تتزيّن، بانتظار الباريسيين، أقله، حيث أن إجراءات كوفيد-19 قد تؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الزوار الذي يقدّر بعشرة ملايين سنواياً.