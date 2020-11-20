في آخر فيديو له، قام عداء "الباركور" الألماني جايسن باول، بالركض عبر أبرز المعالم التاريخية في مدينة هامبورغ الألمانية حيث وُلد، مصوّراً الشريط لدعايةٍ طلبتها منه الشركة المنتجة لـ"مشروب الطاقة"، "ريد بول".
في هندوراس تُرك عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار إيوتا، وهو ثاني عاصفة تضرب أميركا الوسطى خلال أسابيع. ورافقت الإعصار ريح بلغت سرعتها أحياناً 250 كيلومتراً في ساعة.
إيوتا نفسه وصل إلى كولومبيا حيث دُمرت المنازل واقتُلعت الأشجار وانقلبت المركبات في جزيرة بروفيدينسيا، ولكن الأضرار لم تقتصر على الماديات فقط هذه المرة، إذ قتل شخصان فيما هناك 6 في عداد المفقودين...
وأخيراً في فرنسا، بدأت العاصمة باريس تستعد لاستقبال عيد الميلاد هذه السنة. وعلى الرغم من الخوف بسبب الإغلاق، بدأت واجهات "نويل دو برانتان" التابعة لمجموعة "برانتان" تتزيّن، بانتظار الباريسيين، أقله، حيث أن إجراءات كوفيد-19 قد تؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الزوار الذي يقدّر بعشرة ملايين سنواياً.
No Comment المزيد من
شاهد: المزارعون ومنتجو أشجار الصنوبر يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات للزبائن قبل عيد الميلاد
شاهد: وصول 120 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى البرازيل
شاهد: إعصار إيوتا يغرق مدنا بأكملها في هندوراس
شاهد: طلاب يرفعون لافتات تتحدى بكين في حفل للتخرج في هونغ كونغ
شاهد: احتجاجات في أوغندا في أعقاب اعتقال الموسيقي والسياسي بوبي واين المرشح للرئاسة
شاهد: مئات الناشطين المؤيدين لمشروع قانون الإجهاض في شوارع بوينس آيرس
شاهد: احتجاجات في ألمانيا بسبب تدابير الإغلاق والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض المظاهرة
شاهد: الهندوس يتراشقون بروث الأبقار احتفالا بنهاية ديوالي
شاهد: إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا في كولومبيا
شاهد: أكبر ثلاثة أنهر جليدية في غرينلاند قد تذوب أسرع من جميع التوقعات
شاهد: احتجاجات متواضعة في طوكيو على أمل تأجيل الألعاب الأولمبية
شاهد: أطفال يحتجون على إغلاق مدرستهم في تورينو الإيطالية بسبب كورونا
شاهد: بركان "سترومبولي" شمالَ صقلية الإيطالية يقذف الرماد إلى السماء
شاهد: المركبة "دراغون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
شاهد: متظاهرو تايلاند المؤيدون للديمقراطية يحمون أنفسهم بالبط الأصفر العملاق
فيديو لعرض فني تركيبي: بتلات تنفخ في طوكيو وتصل سنغافورة
مشاهد فيديو رائعة من مهرجان المناطيد السنوي في المكسيك
شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ 31 مهاجراً قبالة شواطئ لامبيدوسا
شاهد: اكتشاف عشرات التوابيت الفرعونية التي عمرها أكثر من 2500 سنة في مصر
شاهد: حديقة حيوان بريطانية تحتفل بميلاد وحيد قرن نادر