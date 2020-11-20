شاهد: طلاب يرفعون لافتات تتحدى بكين في حفل للتخرج في هونغ كونغ

تحدى العشرات من الطلاب في هونغ كونغ الصين برفع لافتات سياسية معادية لبكين خلال حفل غير رسمي لتخرجهم من الجامعة الصينية في هونغ كونغ.

وأقرت السلطات الصينية عدد من القوانين التي تحظر الدعوة إلى استقلال هونغ كونع مما نتج عنه مظاهرات واسعة عصفت بالإقليم خلال الصيف الماضي.

إلا أن الحراك هدأ مع مرور الوقت بمساعدة الحظر المفروض على التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.