تُرك عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى في هندوراس بعد الفيضانات الناجمة عن إعصار إيوتا، وهو ثاني عاصفة تضرب أمريكا الوسطى في غضون عدة أسابيع. ووصل الإعصار الذي صنف في الفئة 4 يوم الاثنين وسبب رياحا وصلت سرعتها إلى 250 كم في ساعة. وأحدثت إيوتا دماراً في المناطق التي لم تلملم جراحها بعد مرور إعصار إيتا قبل أيام.
وفي وقت مبكر الأربعاء، تبددت قوة الأعصار فوق السلفادور، لكن الأمطار الغزيرة للعاصفة ظلت تشكل تهديدًا في هندوراس. وفي البلدات الواقعة على طول نهر أولوا، شوهدت العديد من المساكن والمراكب غارقة في مياه الفيضانات.
وبحسب السلطات، لقي ما لا يقل عن 74 شخصا مصرعهم خلال مرور إعصار إيتا في وقت سابق من الشهر.
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