تم وضع حوالي 150 سيارة أجرة سوداء في لندن في ساحة خارج عاصمة المملكة المتحدة بسبب نقص الطلب بسبب الإغلاق المفروض للوقاية من فيروس كورونا. وتعود جميع هذه السيارات لشركة واحدة هي، GB Taxi Services ، التي تقوم بتأجيرها للسائقين.

تقوم شركات أخرى أيضا بتخزين مئات المركبات.

يقول المالك الشريك توني جورجيو إن عمله "معلق بخيط رفيع".

سيارات الأجرة هذه معروفة في جميع أنحاء العالم،. للحصول على رخصة لقيادتها، على السائقين أن يجتازوا إختبارا صعبا جداً يختبر تذكرهم للشوارع والطرق والمعالم، إعتماداً على الذاكرة فقط.

يقول ستيف ماكنمارا، الأمين العام لجمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصين إن الساحات المزدحمة بسيارات الأجرة أصبحت الآن ظاهرة مألوفة.