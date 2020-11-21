قذائف وانفجارات في العاصمة الأفغانية والحصيلة.. قتلى وجرحى بالعشرات

سقط ما لا يقل عن 23 قذيفة في عدة أجزاء من العاصمة الأفغانية كابول السبت ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرْح واحدٍ وثلاثين آخرين بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزاراة الداخلية طارق عريان.

وقد تم إطلاق القذائف من سيارتيْن بحسب ذات المصدر ولم تتبن حتى الآن أية جهة مسؤولية الهجوم الذي استهدف أيضا منطقة بوش وزير أكبر خان في العاصمة الأفغانية أو ما يعرف باسم المنطقة الخضراء التي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقد أصدرت حركة طالبان بيانا تنفي فيه أية علاقة لها بما شهدته كابول التي تتعرض أيضا بين الحين والآخر لهجمات ينفذها تنظيم داعش.

وتأتي هذه الانفجارات في وقت تعقد فيه الحكومة الأفغانية وطالبان جولة جديدة من المحادثات بهدف وضع حد لمسلسل العنف المستمر منذ عقود. كما أنها تلت انفجار قنبلة استهدفت السبت سيارة فقتلت رجل أمن وجرحت ثلاثة آخرين شرق كابول بحسب تصريح المتحدث باسم شرطة العاصمة فردوس فاراماز.