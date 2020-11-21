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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

يناقش البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل والذي يسعى إلى حظر تصوير رجال الشرطة مما يثير الجدل حول حرية الصحافة والشفافية في مراقبة عمل أفراد الأمن في البلاد.

ولطالما واجهت الشرطة الفرنسية اتهامات بالعنف المفرط وخاصة تجاه الأقليات من أصحاب الأصول العربية والإفريقية.

ويأتي مقترح القانون في أعقاب عدة هجمات استهدفت كنائس في فرنسا، كما يدعو إلى منح حرية وتسليح أكبر لسلطات الشرطة المحلية.

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