شاهد.. سكان مدينة في هندوراس يلملمون ما تركته العاصفة إيتا من حطام منازلهم

عمد أهالي سان بيدروس سولاس في الهندوراس، إلى لملمة ما بقي من حطام منازلهم، وشرعو في تنظيف آثار العاصفة إيتا والإعصار أيوتا.

إيتا وأيوتا وما خلفاه من دمار في البيوت والأراضي الزراعية أيضا فاقم من آثار الكارثة التي حلت بأهالي المدينة، ولتكون الأسوأ على الإطلاق، منذ الإعصار ميتش عام 2018.