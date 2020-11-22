Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد.. سكان مدينة في هندوراس يلملمون ما تركته العاصفة إيتا من حطام منازلهم

عمد أهالي سان بيدروس سولاس في الهندوراس، إلى لملمة ما بقي من حطام منازلهم، وشرعو في تنظيف آثار العاصفة إيتا والإعصار أيوتا.

إيتا وأيوتا وما خلفاه من دمار في البيوت والأراضي الزراعية أيضا فاقم من آثار الكارثة التي حلت بأهالي المدينة، ولتكون الأسوأ على الإطلاق، منذ الإعصار ميتش عام 2018.

No Comment المزيد من