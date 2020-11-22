شاهد: بولندا تفتتح أكبر بركة للغطس في العالم

في العاصمة البولندية وارسو افتُتحت نهاية هذه الأسبوع أكبر بركة للغطس في العالم بعمق 45,5 متراً وتضم كهوفاً وحطاماً اصطناعية.
وتحتوي البركة المسماة "ديب سبوت" على ثمانية آلاف متر مكعب من المياه وهي كمية أكبر بعشرين ضعفا من حمامات السباحة البالغ متوسط مساحتها 25 متراً.
وتمكن القائمون على المجمع من افتتاحه على الرغم من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 نظراً لكونه مركزاً يقدم دورات تدريبية في الغطس والسباحة.
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