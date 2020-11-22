تدفق الآلاف من الفنزويليون على المتاجر ومراكز التسوق للانتفاع بعروض شراء "الجمعة السوداء" التي بدأت قبل الأوان في العاصمة كراكاس.
ويأتي خروج المتبضعين في وقت قامت فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتخفيف مؤقت للإجراءات المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.
وتقول أليخاندرا ميدينا، وهي مالكة لأحد المتاجر: "تذكر أننا نمر بجائحة مستمرة منذ ستة أشهر. لذلك نشعر بالارتياح لقدرتنا على بيع بعض المنتجات التي لم نتمكن من بيعها خلال الأشهر الماضية. على الأقل يمكننا الآن استرجاع جزء مما استثمرناه".
No Comment المزيد من
شاهد.. سكان مدينة في هندوراس يلملمون ما تركته العاصفة إيتا من حطام منازلهم
شاهد: احتدام النقاش حول مقترح قانون الأمن الشامل في فرنسا
شاهد: الملك سلمان يفتتح قمة العشرين الافتراضية في الرياض
قذائف وانفجارات في العاصمة الأفغانية والحصيلة.. قتلى وجرحى بالعشرات
شاهد.. برازيليون يقتحمون محلا لمجموعة كارفور بعد مقتل رجل أسود علي يد الحراس ودعوة للمقاطعة
شاهد: في لندن "مقبرة لسيارات الأجرة '' بسبب الإغلاق
شاهد: كورونا وصل مغارة المسيح وأبرز فقرات "لا تعليق" لهذا الأسبوع
شاهد: إيوتا يضرب كولومبيا وهندوراس وباريس تستعد للميلاد رغم كورونا
شاهد: المزارعون ومنتجو أشجار الصنوبر يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات للزبائن قبل عيد الميلاد
شاهد: وصول 120 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى البرازيل
شاهد: إعصار إيوتا يغرق مدنا بأكملها في هندوراس
شاهد: طلاب يرفعون لافتات تتحدى بكين في حفل للتخرج في هونغ كونغ
شاهد: احتجاجات في أوغندا في أعقاب اعتقال الموسيقي والسياسي بوبي واين المرشح للرئاسة
شاهد: مئات الناشطين المؤيدين لمشروع قانون الإجهاض في شوارع بوينس آيرس
شاهد: احتجاجات في ألمانيا بسبب تدابير الإغلاق والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض المظاهرة
شاهد: الهندوس يتراشقون بروث الأبقار احتفالا بنهاية ديوالي
شاهد: إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا في كولومبيا
شاهد: أكبر ثلاثة أنهر جليدية في غرينلاند قد تذوب أسرع من جميع التوقعات
شاهد: احتجاجات متواضعة في طوكيو على أمل تأجيل الألعاب الأولمبية
شاهد: أطفال يحتجون على إغلاق مدرستهم في تورينو الإيطالية بسبب كورونا