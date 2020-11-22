تدفق الآلاف من الفنزويليون على المتاجر ومراكز التسوق للانتفاع بعروض شراء "الجمعة السوداء" التي بدأت قبل الأوان في العاصمة كراكاس.

ويأتي خروج المتبضعين في وقت قامت فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتخفيف مؤقت للإجراءات المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.

وتقول أليخاندرا ميدينا، وهي مالكة لأحد المتاجر: "تذكر أننا نمر بجائحة مستمرة منذ ستة أشهر. لذلك نشعر بالارتياح لقدرتنا على بيع بعض المنتجات التي لم نتمكن من بيعها خلال الأشهر الماضية. على الأقل يمكننا الآن استرجاع جزء مما استثمرناه".