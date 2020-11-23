أعيد فتح السوق القديمة للأغراض المستعملة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد فرض إغلاق استمر ثمانية أشهر بسبب تفشي وباء كوفيدـ19. ومع إغلاق العديد من أسواق الأغراض المستعملة القديمة في أوروبا، يبدو أن إعادة فتح السوق في مدريد محاولة من السلطات، كي تظهر أن القيود المشددة من أجل الحد من انتشار الفيروس، قد لا تكون ضرورية حتى خلال آخر ارتفاع لعدد الإصابات بالفيروس، وأن نوعا من الحياة الطبيعية يمكن أن تستمر مع شيء من الحيطة والحذر. وقد تم إعادة فتح السوق في مدريد بطاقة استيعاب تقدر بالنصف، مع تناوب ألف كشك على العمل كل يوم أحد، من أجل حشد جموع يقدر عدد أفرادها بنحو 2700 شخص على أقصى تقدير. وتراقب الشرطة حالة الاكتظاظ بواسطة طائرات مسيرة.