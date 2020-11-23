شاهد: مظاهرات ضد "لحم الخنزير" الأمريكي في تايوان

تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة التايوانية تايبيه اليوم الأحد تنديداً بقرار السلطات السماح باستيراد لحوم الخنازير الأمريكية.

وكانت حكومة الرئيس تساي إنغ-وين قد قررت رفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم الأمريكية في آب – أغسطس الماضي وهو ما اعتُبر خطوة تحضيرية لاتفاق تجاري بين تايبيه وواشنطن.

ويقول المتظاهرون إن اللحوم الأمريكية لا تفي بمعايير السلامة المطلوبة.

وسمحت حكومة تايوان بإعادة استيراد لحوم الخنازيرالتي تغذت على الراكتوبامين، وهو دواء محظور أوروبياً يضاف إلى علف الحيوانات لتعزيز نمو اللحوم الخالية من الدهون.