شاهد: مظاهرات ضد "لحم الخنزير" الأمريكي في تايوان

تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة التايوانية تايبيه اليوم الأحد تنديداً بقرار السلطات السماح باستيراد لحوم الخنازير الأمريكية.
وكانت حكومة الرئيس تساي إنغ-وين قد قررت رفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم الأمريكية في آب – أغسطس الماضي وهو ما اعتُبر خطوة تحضيرية لاتفاق تجاري بين تايبيه وواشنطن.
ويقول المتظاهرون إن اللحوم الأمريكية لا تفي بمعايير السلامة المطلوبة.
وسمحت حكومة تايوان بإعادة استيراد لحوم الخنازيرالتي تغذت على الراكتوبامين، وهو دواء محظور أوروبياً يضاف إلى علف الحيوانات لتعزيز نمو اللحوم الخالية من الدهون.
No Comment المزيد من
قانون الميزانية يشعل الشارع والبرلمان في غواتيمالا
شاهد: بولندا تفتتح أكبر بركة للغطس في العالم
فيديو: انتخابات رئاسية وتشريعية في بوركينافاسو.. ترقّب للنتائج وتوجّس من خطر الهجمات الجهادية
شاهد: المئات يتظاهرون في الدنمارك اعتراضاَ على "مذبحة المنك"
شاهد: فنزويليون يتدفقون على المتاجر للانتفاع بعروض "الجمعة السوداء"
شاهد.. سكان مدينة في هندوراس يلملمون ما تركته العاصفة إيتا من حطام منازلهم
شاهد: احتدام النقاش حول مقترح قانون الأمن الشامل في فرنسا
شاهد: الملك سلمان يفتتح قمة العشرين الافتراضية في الرياض
قذائف وانفجارات في العاصمة الأفغانية والحصيلة.. قتلى وجرحى بالعشرات
شاهد.. برازيليون يقتحمون محلا لمجموعة كارفور بعد مقتل رجل أسود علي يد الحراس ودعوة للمقاطعة
شاهد: في لندن "مقبرة لسيارات الأجرة '' بسبب الإغلاق
شاهد: كورونا وصل مغارة المسيح وأبرز فقرات "لا تعليق" لهذا الأسبوع
شاهد: إيوتا يضرب كولومبيا وهندوراس وباريس تستعد للميلاد رغم كورونا
شاهد: المزارعون ومنتجو أشجار الصنوبر يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات للزبائن قبل عيد الميلاد
شاهد: وصول 120 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى البرازيل
شاهد: إعصار إيوتا يغرق مدنا بأكملها في هندوراس
شاهد: طلاب يرفعون لافتات تتحدى بكين في حفل للتخرج في هونغ كونغ
شاهد: احتجاجات في أوغندا في أعقاب اعتقال الموسيقي والسياسي بوبي واين المرشح للرئاسة
شاهد: مئات الناشطين المؤيدين لمشروع قانون الإجهاض في شوارع بوينس آيرس
شاهد: احتجاجات في ألمانيا بسبب تدابير الإغلاق والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض المظاهرة