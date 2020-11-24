شاهد: صدامات وتدافع خلال عملية تفكيك مخيم عشوائي للمهاجرين في باريس

قامت الشرطة الفرنسية بتفكيك مخيم جديد للمهاجرين في وسط باريس أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ملاجئ مؤقتة في الضواحي دون نقلهم. وأثارت حملة التفكيك التي استخدم خلالها العنف من طرف الشرطة جدلا كبيرا بين صفوف المسؤولين السياسيين في البلاد. وتداول صفحات نشطاء في مجال حماية حقوق الإنسان وجمعيات صور عملية التفكيك التي تخللتها أحداث تدافع وإطلاق الغازات المسيلة للدموع. الجدل طال كذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي طالب بفتح تحقيق في الحادثة.