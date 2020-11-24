شاهد: باريس وبروكسل تتزيّنان مع اقتراب موسم عيد الميلاد

تزيّنت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، بشجرة عيد الميلاد التي تمّ تثبيتها وسط جراند بلاس، هذه الساحة الرئيسة في المدينة والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 18 مترا ووزنها خمسة أطنان، كانت تم قطعها الأسبوع الماضي في منطقة هاوتس فانيز ونقلت إلى العاصمة بواسطة قافلة خاصة، قد استغرق تزيينها تسع ساعات، ويشار إلى أنه قد تمّ إلغاء سوق الميلاد السنوي هذا العام في تلك المنطقة بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

أما في باريس، فتزينت الأشجار في جادة الشانزليزيه بالأضواء الحمراء مع اقتراب موسم عيد الميلاد.