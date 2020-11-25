شاهد: الشتاء يُضفي المزيد من الجمال على مقاطعتي هيلونغجيانغ وهونان الصينيتين

تمكن السياح من التمتع بمناظر طبيعية خلابة في مقاطعتي هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وهونان بالوسط، وهو ما جعل البعض يُطلق اسم أرض العجائب البيضاء على المقاطعتين بسبب تساقط الثلوج مؤخرا.

ورغم درجات الحرارة المنخفضة والثلوج المستمرة منذ يومين فقد استقطبت محافظة نينغان في مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ الكثير من الزوار.

كما ظهرت مناظر طبيعية مماثلة في حديقة تشانغجياجيه للغابات الوطنية في مقاطعة هونان بسبب تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة مؤخرًا. وقد وصف الزوار المشهد بـ "الجميل للغاية" رغم الشعور بالبرد.