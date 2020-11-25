شاهد: دونالد وميلانيا ترامب يمنحان العفو الرئاسي الأخير لديك عيد الشكر

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو السنوي للديك الرومي "ذرة" في البيت الأبيض ما سيجنبه الانتهاء على طاولة عشاء عيد الشكر. وأجرى البيت الأبيض استطلاعًا على شبكة تويتر لمعرفة أي من الديك الرومي، ذرة أو إيبي يستحق الحصول على عفو رئاسي، حتى لو كان كلاهما في الواقع سيتم إرسالهما للتقاعد في قسم علوم الحيوان بجامعة ولاية آيوا.

ففي تقليد عيد الشكر السنوي، يمنح الرئيس دونالد ترامب "التقاعد" لزوج من الديوك الرومية الخاصة بالبيت الأبيض. وهذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها مراسم العفو عن الديك الرومي المعتادة في وقت عصيب للأمة.