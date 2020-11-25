شاهد: دونالد وميلانيا ترامب يمنحان العفو الرئاسي الأخير لديك عيد الشكر

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو السنوي للديك الرومي "ذرة" في البيت الأبيض ما سيجنبه الانتهاء على طاولة عشاء عيد الشكر. وأجرى البيت الأبيض استطلاعًا على شبكة تويتر لمعرفة أي من الديك الرومي، ذرة أو إيبي يستحق الحصول على عفو رئاسي، حتى لو كان كلاهما في الواقع سيتم إرسالهما للتقاعد في قسم علوم الحيوان بجامعة ولاية آيوا.
ففي تقليد عيد الشكر السنوي، يمنح الرئيس دونالد ترامب "التقاعد" لزوج من الديوك الرومية الخاصة بالبيت الأبيض. وهذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها مراسم العفو عن الديك الرومي المعتادة في وقت عصيب للأمة.
No Comment المزيد من
شاهد: "الحلزون الإنكليزي" و"خنزير مارسيليا" في رحلة لجمع آلاف الكمامات الملقاة على الأرض
شاهد: الشتاء يُضفي المزيد من الجمال على مقاطعتي هيلونغجيانغ وهونان الصينيتين
شاهد: صدامات وتدافع خلال عملية تفكيك مخيم عشوائي للمهاجرين في باريس
شاهد: باريس وبروكسل تتزيّنان مع اقتراب موسم عيد الميلاد
شاهد: مدينة فلاديفوستوك الروسية تتجمد والسلطات تقول إنها أمام "كارثة طبيعية"
شاهد: ترامب يلعب الغولف ولا يزال يرفض الإقرار بهزيمته أمام بايدن "النعسان"
شاهد: ساركوزي أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد
شاهد: طائرات مسيرة لمراقبة سوق قديمة للأغراض المستعملة في مدريد بعد إعادة فتحها
شاهد: روسيا تستعد لفصل شتاء عاصف هذا العام
شاهد: مظاهرات ضد "لحم الخنزير" الأمريكي في تايوان
قانون الميزانية يشعل الشارع والبرلمان في غواتيمالا
شاهد: بولندا تفتتح أكبر بركة للغطس في العالم
فيديو: انتخابات رئاسية وتشريعية في بوركينافاسو.. ترقّب للنتائج وتوجّس من خطر الهجمات الجهادية
شاهد: المئات يتظاهرون في الدنمارك اعتراضاَ على "مذبحة المنك"
شاهد: فنزويليون يتدفقون على المتاجر للانتفاع بعروض "الجمعة السوداء"
شاهد.. سكان مدينة في هندوراس يلملمون ما تركته العاصفة إيتا من حطام منازلهم
شاهد: احتدام النقاش حول مقترح قانون الأمن الشامل في فرنسا
شاهد: الملك سلمان يفتتح قمة العشرين الافتراضية في الرياض
قذائف وانفجارات في العاصمة الأفغانية والحصيلة.. قتلى وجرحى بالعشرات
شاهد.. برازيليون يقتحمون محلا لمجموعة كارفور بعد مقتل رجل أسود علي يد الحراس ودعوة للمقاطعة