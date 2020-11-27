شاهد: صور جوية لعشاق مارادونا في طوابير طويلة لرؤية نعشه

أظهرت صور جوية عشاق ومشجعي ساحر كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وهم يقفون في طابور ضخم لإلقاء النظرة الأخيرة على نعشه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأشاد عشاق مارادونا بمآثره وهم يقفزون ويهتفون خلال انتظارهم في الطابور، وبدا التأثر واضحا على ملامحهم بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن عمر ناهز 60 عاما. وكان اصطفاف عشرات الآلاف من الأرجنتينيين الخميس لتوديع دييغو مارادونا، إلتفاتة حب حقيقية لأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.