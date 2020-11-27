شاهد: مراسم دفن خاصة للأسطورة الكروية دييغو مارادونا

جثمان نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وري الثرى في مراسم تشييع خاصة، في الوقت الذي سار فيه عشرات الآلاف من محبي النجم الكروي لوداعه الأخير، في العاصمة بوينس آيرس.

ونقل جثمان مارادونا تحت حراسة أمنية مشددة من قصر الرئاسة إلى المدافن في بيلا فيستا.