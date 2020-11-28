شاهد: اشتباكات بين الشرطة التشيلية ومتظاهرين بسبب مشروع قانون حول رواتب التقاعد

نظم مئات المتظاهرين في تشيلي الجمعة احتجاجا على مساعي الحكومة إلغاء مشروع قانون من شأنه أن يسمح للناس بسحب جزء من أموال رواتبهم التقاعدية بشكل مبكر، لمساعدتهم على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.

وقام المحتجون بإغلاق طرق رئيسية في العاصمة سانتياغو كما حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، وقامت الشرطة باستخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ومشروع القانون، الذي اقترحته المعارضة ، يعطي الناس الحق في الحصول على ما يصل إلى 10٪ من رواتبهم التقاعدية قبل تاريخ لخروجهم على المعاش.