شاهد.. اشتباكات وحرائق وخراطيم مياه في احتجاجات باريس

عشرات الآلاف خرجوا في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على قانون الأمن الجديد، الذي من شأنه حماية رجال الأمن بمنع نشر صور وجوههم.

الاحتجاجات تخللها أعمال عنف، أضرم البعض النيران في السيارات، بينما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الجموع، كما اعتقلت البعض.