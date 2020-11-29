شاهد.. صدامات وحرائق خلال احتجاجات في باريس ضد قانون الأمن الجديد

اندلعت صدامات في العاصمة الفرنسية باريس بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين لقانون يجري إعداده ويقول معارضوه إنه ينتهك الحريات ويقيد حرية الصحافة.

واحتشد المتظاهرون في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية قبل ان تتحول الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الامن الفرنسي الذي عمد على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

قلب متظاهرون يرتدون زياً اسود شاحنة صغيرة، واستعانوا بأدوات شتى لإقامة حواجز، كما رموا بمقذوفات تجاه الشرطة.