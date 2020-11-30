شاهد.. متظاهرون في تايلاند يحملون "البط المطاطي" في احتجاجاتهم

مئات المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة التايلندية بانكوك، حاملين "دمى البط الماطي" شعار احتجاجاتهم الأخيرة، في استعراض للقوة لردع الجيش عن قيامه بانقلاب آخر.

ويستخدم المتظاهرون البط المطاطي كرمز لسلمية احتجاجاتهم، رغم استخدام قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لفض تجمعاتهم.