بدأ سكان بلدة هولوفر الواقعة بالقرب من منطقة بيلوي في شمال نيكاراغوا، في إعادة بناء قريتهم بعد أن دمرها الإعصاران المتعاقبان إيتا وإيوتا. الإعصاران دمرا كل شيء وخلفا الحطام والركام. واجتاح إعصار المنطقة بعد ظهر يوم الإثنين الماضي حيث صنف كإعصار من الدرجة الأولى، وصاحبته تهاطل أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية اقتلعت الأشجار وأسطح المنازل.

وبلغت قوة الرياح 260 كلم / ساعة، فيما غمرت الأمطار الغزيرة أحياء هولوفر الفقيرة التي بقي سكانها من دون كهرباء.