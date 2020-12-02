شاهد: العثور على عشرات الدرّجات الهوائية أثناء تنظيف نهر في باريس

أن تلقي بخطّاف في النهر، فهذه واحدة من طرق صيد السمك، أو لتنظيف النهر من القمامة، أمّا أن "تصطاد" بالخطّاف درجات هوائية، فهو أمرُ لا ريب يثير الدهشة.

في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، وبينما كان الناشط البيئي كليمان شاريت يقوم بتنظيف قناة نهر "أورك"، أحد إذرعة نهر السين وإذ به يجد نفسه يعثر على 52 دراجة هوائية كانت قد استقرت منذ وقت في أعماق النهر، وجميع تلك الدرجات هي من النوع الذي يؤجّر في المدينة، ولك بالتالي أن تتكهّن كيف وصلت هذه الدراجات إلى قاع النهر!!.