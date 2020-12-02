شاهد: دمية في ميناء روتردام للتحذير والتذكير بموعد "بريكست"

كان لافتاً أمرُ هذا الرجل الذي أخذ يتجول بين الشاحنات داخل ميناء روتردام الهولندي، وقد أدخل جسده في دمية مصنوعة من الفرو الأزرق، و ارتدى قميصاً أبيض اللون كتب عليه بلون أحمر "بريكست".
لم يكن هذا الرجل إلا إشارة تحذير وتذكير لأصحاب الشاحنات بأن المدّة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوشكت على الانتهاء، إذ إنه اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/يناير القالدم، سيتم منع السائقين من إدخال شاحناتهم إلى العبارات المغادرة إلى بريطانيا إذا لم يكونوا قد استكملوا الإجراءات الجمركية الجديدة.
ووفقاً لإدارة الميناء، فإن نحو 88 بالمائة من السائقين الذين يستخدمون الميناء قاموا بعملية التسجيل في قاعدة بيانات خاصة بآلية انتقال البضائع والشاحنات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
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