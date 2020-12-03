شاهد: الثلوج السميكة تغطي مدينة نوريلسك في أقصى الشمال الروسي

غطت الثلوج السميكة على ارتفاع متر تقريبا مدينة نوريلسك في أقصى الشمال الروسي، حيث تتعرض المنطقة منذ أسبوع إلى عواصف ثلجية وهبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 27 مترا في الثانية، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وخلال الشهرين الماضيين تمت إزالة حوالي 400 طن من الثلوج من المدينة الواقعة على مسافة 300 كيلومتر شمال دائرة القطب المتجمد الشمالي.
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