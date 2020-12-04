فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في ماراثون على الكراسي المتحركة

شارك فلسطينيون في سباق ماراثون على الكراسي المتحركة، خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة غزة. وصرحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن هناك حوالي 53 ألف شخص يعانون من إعاقة بشكل من الأشكال في قطاع غزة المحاصر.

حذرت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس، من أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قد يواجهون ظروفا "صعبة للغاية" في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي ونقص حاد للمساعدات.

وأضافت المنظمة في تقريرها إن الحصار الذي فرضته إسرائيل عام 2007 على القطاع وفي أعقاب صعود حماس إلى السلطة "سلب الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة حرية التنقل".