تمكن رجال إطفاء في مدينة إزمير التركية من إنقاذ قطعة علقت داخل كابلات الكهرباء، من خلال تحديد مكانها بواسطة كاميرا حرارية.

وكان فريق الانقاذ قد تلقى بلاغا يفيد بأصوات استغاثة القطة من مكان مجهول، فسارع الرجال إلى المكان حيث حفروا حفرة لتتمكن من الخروج.