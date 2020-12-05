تظاهر عشرات الناشطين في باريس أمام مقر وزارة المالية، مطالبين الحكومة الفرنسية بوقف التعاون مع موقع أمازون للتسوق عبر الإنترنت.

وقام المحتجون بوضع طرود فارغة رسم عليها شعار الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس وكتب عليها "أوقفوا مستودعات أمازون الجديدة"

والمتظاهرون ينتمون لجمعيات عدة مثل "أتاك" و "أصدقاء الأرض" ويعتبرون الحكومة الفرنسية متواطئة مع مواقع التسوق الإلكتروني، وخاصة مع أمازون، حيث تمت الموافقة على 14 مشروعا تابعا لهذه الشركة في فرنسا، وهو ما من شأنه أن يدمر المشاريع الصغيرة.