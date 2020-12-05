شاهد: روسيا تبدأ حملة تلقيح واسعة ضدّ كوفيد-19

بدأت روسيا حملة تلقيح طوعية ضدّ فيروس كورونا بحسب ما أعلنت عنه نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا. وبدأت الحملة في العاصمة موسكو وفي صفوف الجيش الروسي حيث تلقى 7000 عسكري اللقاح، على أن تشمل مجمل المناطق الروسية بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وحتى الآن تمّ تطعيم 100 ألف مواطن تقريباً بلقاح سبوتنيك V، وتشدد السلطات على أن حملة التلقيح طوعية، وذلك بحسب توجيهات الرئيس، فلاديمير بوتين. وسجلت روسيا في اليوم الأخير 28.782 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في رقم هو الأكبر على الإطلاق منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 2.431.731 مصاباً بحسب إحصائيات وزارة الصحة.
أما لناحية الوفيات، سجّلت السلطات الصحية 508 وفيات ما يرفع العدد الإجمالي إلى 42.684.
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