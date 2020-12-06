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شاهد: أشجار الميلاد من نيويورك إلى بيروت تزين الساحات رغم كورونا

قبل عشرين يوماً من احتفال أتباع الديانة المسيحية بعيد الميلاد، زيّنت أشجار الميلاد ساحات كبرى مدن العالم، من نيويورك الأميركية، مروراً بزغرب الكرواتية وروما الإيطالية ووصولاً إلى بيروت، العاصمة اللبنانية...

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