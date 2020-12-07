شاهد: استئناف مسابقات كمال الأجسام بمشاركة نسائية في كينيا

استؤنفت مسابقات كمال الأجسام في كينيا في عطلة نهاية الأسبوع ما أسعد الرياضيين والجمهور أيضاً حيث سمحت الحكومة الكينية بممارسة الرياضات التي يمكن أن تحترم قواعد التباعد الاجتماعي.
ويقول جيمس ويسونغا أحد ممارسي هذه الرياضة، "كان التدريب مشكلة، أغلقت الصالات الرياضية أبوابها، لذا كان التحضير لهذا الحدث، حتى بالنسبة للمنظمين الذين يحاولون تنظيم منصة لنا لإظهار مواهبنا، أمراً في غاية الصعوبة ".
في كينيا، تمارس النساء رياضة كمال الأجسام أيضاً، وبدأت أعداد ممارسيها بالارتفاع في الكثير من البلدان الأفريقية، خاصة في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وجنوب إفريقيا.
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