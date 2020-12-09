شاهد: انفجار بركان جزيرة ريونيون الفرنسية للمرة الثالثة هذا العام

خرج السكان في جزيرو "لا ريونيون" الفرنسية لمشاهدة انفجار فوهة بركان "بيتون دي لا فورنيز" للمرة الثالثة هذا العام.
ووقع الانفجار في منطقة غير مأهولة بالسكان في الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين الماضي.
وتقع الجزيرة التابعة للجمهورية الفرنسية في المحيط الهندي بالقرب من الساحل الشرقي للقارة الإفريقية.
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