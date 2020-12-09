شاهد: البابا فرانسيس يحيي يوم كنيسة الحبل بلا دنس في روما من دون المؤمنين الكاثوليك

قام البابا فرانسيس الثلاثاء بزيارة خاصة لتمثال السيدة العذراء الموضوع على رأس عمود بالقرب من السلالم الإسبانية في روما بمناسبة يوم عيد كنيسة الحبل بلا دنس. ووضع البابا إكليلا من الورود البيضاء في أسفل العمود قبل أن يقيم صلاة صامتة لبضع لحظات.
وبعد رحيل البابا، صعد رجال الإطفاء الإيطاليون سلمًا لوضع إكليل من الزهور على ذراع التمثال كما هو متعارف عليه في يوم 8 ديسمبر- كانون الأول من كل سنة بمناسبة هذا يوم كنيسة الحبل بلا دنس.
وتجنبا لإثارة الازدحام أثناء جائحة فيروس كورونا، ألغى البابا فرانسيس موعدًا عامًا سنويًا عزيزًا يعطي إشارة انطلاق موسم التسوق لسكان العاصمة الإيطالية روما. وتقليديا، يقيم البابا صلوات تسند مدينة روما وسكانها إلى الحبل بلا دنس، ويدلي بملاحظات موجزة عند سفح عمود شاهق يعلوه تمثال يمثل العذراء مريم. ويستقطب هذا الحدث الديني آلاف الرومان من جميع الأعمار.
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