شاهد: السيدة سانتا كلاوس تلجأ لسترة معقمة لمعايدة الأطفال بمناسبة عيد الميلاد في البرازيل

بزي السيدة كلاوس وستارة معقمة، قدمت فاطمة سانسون الهدايا وحيث وعانقت الأطفال المحرومين في مدينة بيلو هوريزونتي في البرازيل بمناسبة احتفالات عيد الميلاد. وتأتي مناسبة عيد الميلاد هذه السنة في أجواء استثنائية بسبب الجائحة.
وتستمر البرازيل في مواجهة تفشي وباء كورونا القاتل. ويحاول القائمون على تنظيم احتفالات أعياد عيد الميلاد في البرازيل احترام تدابير الوقاية الموصى بها من طرف الهيئات الصحية من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص والحد من انتشار الفيروس القاتل.
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