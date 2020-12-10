شاهد: لوحة جدارية بطول 100 متر تكريماً لممرضات المكسيك

زيّن طلاب كلية الفنون بالجامعة الوطنية المكسيكية جدران المدرسة الوطنية للتمريض برسم خاص يمتد بطول 100 متر تكريماً للممرضات العاملات في مواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إحدى الممرضات وهي تشاهد الجدارية في فخر وسعادة: "إنه شعور جميل".

وسجلت المكسيك أكثر من مليون و200 ألف إصابة وأكثر من 111 ألف حالة وفاة جرّاء الفيروس حتى الآن.