عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: أصحاب الخوذ البيضاء يعقمون مخيماً مكتظاً بالنازحين في سوريا خوفا من تفشي كورونا

قام أعضاء الدفاع المدني السوري المعروفين إعلامياً بإسم "الخوذ البيضاء" بعملية تطهير واسعة لمخيم للاجئين في قرية كفرلوسين في شمال غرب البلاد.

ويسعى أصحاب الخوذ البيضاء لحماية سكان المخيم المكتظ بالنازحين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

No Comment المزيد من