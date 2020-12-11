شاهد: توافد كبير على حدائق عيد الميلاد في الفلبين لمحاولة الخروج من "أجواء" كورونا الحزينة

يتوافد الفلبينيون من هواة المهرجانات على حدائق عيد الميلاد المعروفة في البلاد بـ "حدائق الكريسماس" في محاولة لبعث الحياة مجددا في شوراع العاصمة مانيلا ونشر الحيوية خلال عطلة أعياد نهاية السنة التي تشهد سكونا رهيبا بسبب وباء كورونا.

ولبس زائرو المساحات المخصصة للعرض والتقاط الصور التذكارية كمامات ملونة تحت الأضواء المتلألئة بينما ينتظر الآخرون دورهم في الخارج وهم يحافظون على مسافة التباعد الاجتماعي.

وتم حظر حفلات عيد الميلاد والتجمعات الشعبية في البلاد بسبب القيود، وحثّت الحكومة الناس على عدم تنظيم احتفالات كبيرة بمناسبة الأعياد للحد من انتشار الفيروس.

تفتخر الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية بواحد من أطول مواسم الكريسماس في العالم الذي ينطلق في سبتمبر- أيلول من كل سنة.