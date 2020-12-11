شاهد: توافد كبير على حدائق عيد الميلاد في الفلبين لمحاولة الخروج من "أجواء" كورونا الحزينة

يتوافد الفلبينيون من هواة المهرجانات على حدائق عيد الميلاد المعروفة في البلاد بـ "حدائق الكريسماس" في محاولة لبعث الحياة مجددا في شوراع العاصمة مانيلا ونشر الحيوية خلال عطلة أعياد نهاية السنة التي تشهد سكونا رهيبا بسبب وباء كورونا.
ولبس زائرو المساحات المخصصة للعرض والتقاط الصور التذكارية كمامات ملونة تحت الأضواء المتلألئة بينما ينتظر الآخرون دورهم في الخارج وهم يحافظون على مسافة التباعد الاجتماعي.
وتم حظر حفلات عيد الميلاد والتجمعات الشعبية في البلاد بسبب القيود، وحثّت الحكومة الناس على عدم تنظيم احتفالات كبيرة بمناسبة الأعياد للحد من انتشار الفيروس.
تفتخر الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية بواحد من أطول مواسم الكريسماس في العالم الذي ينطلق في سبتمبر- أيلول من كل سنة.
No Comment المزيد من
ألبانيا: احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل خلال ساعات حظر التجول
شاهد: الزعماء الأوروبيون يقفون دقيقة صمت حداداً على فاليري جيسكار ديستان
شاهد: النموذج الأوليّ لصاروخ "ستارشيب" أقلع وارتفع... ثم انفجر
شاهد: لوحة جدارية بطول 100 متر تكريماً لممرضات المكسيك
شاهد: أصحاب الخوذ البيضاء يعقمون مخيماً مكتظاً بالنازحين في سوريا خوفا من تفشي كورونا
شاهد: احتفالات خافتة بعيد الأم في بنما بسبب كوفيد-19
شاهد: الأضرار التي خلفها ثالث تفجير في متجر بولندي في أمستردام
شاهد: السيدة سانتا كلاوس تلجأ لسترة معقمة لمعايدة الأطفال بمناسبة عيد الميلاد في البرازيل
شاهد: الـ 8 ديسمبر-كانون الأول يُصادف الذكرى الأربعين لاغتيال جون لينون.
شاهد: المياه تغمر مدينة البندقية الإيطالية مجددا
شاهد: البابا فرانسيس يحيي يوم كنيسة الحبل بلا دنس في روما من دون المؤمنين الكاثوليك
شاهد: الأمل في مستقبل أفضل يجمع الأطفال الإثيوبيين الفارين من تيغراي في فصل دراسي في مخيم سوداني
شاهد: انفجار بركان جزيرة ريونيون الفرنسية للمرة الثالثة هذا العام
شاهد: تكسير مكاتب وأعمال عنف داخل برلمان الكونغو الديمقراطية والشرطة تتدخل
شاهد: احتجاجات في مولدافيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة
شاهد: متحف هيرميتاج العريق يحتفل بالذكرى الـ 256 لتأسيسه
شاهد: استئناف مسابقات كمال الأجسام بمشاركة نسائية في كينيا
شاهد: أميركيون يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح المدارس المغلقة منذ آذار/مارس الماضي
شاهد: دفق المياه يشكّل قرصاً هندسياً متكاملاً من الجليد في نهر صيني
شاهد: أستراليا لا تزال تكافح الحرائق في جزيرة فرايزر بعد 7 أسابيع على اندلاعها