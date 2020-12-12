شاهد: فرح في الأرجنتين بعد المصادقة على قانون "الحق في الإجهاض"

وافق النواب على قانون، بأغلبية 131 صوتاً مقابل 117، من شأنه وضع أطر قانونية لعمليات الإجهاض الاختياري، حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، بانتظار طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ.

بكى الناشطون من شدة فرحهم على التصويت في البرلمان ورفعوا لافتات باللون الأخضر، بلون حملتهم، في بلد يوصف بـ"الكاثوليكي المتديّن".

وتحدثت أوجستينا فيليس، من الحملة الوطنية من أجل الحق في الإجهاض، عن "الفرح والعاطفة العميقة" ، مؤكدة إنها كانت تناضل من أجل هذا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.