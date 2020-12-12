فيديو: "أتشو" وطار طقم الأسنان.. جدارية جديدة لبانكسي في بريطانيا

أقبل محبو فنون الشارع بقوة لتصوير عمل جديد لبانكسي حمل عنوان "أشوو"، وهي جدارية رسمت على جدران أحد منازل مدينة بريستول في جنوب غرب إنجلترا.

اللوحة التي تحمل عنوان "أتشو !!" تصور عجوزاً ترتدي خماراً وتعطس ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء. الصورة نالت مليوني إعجاب في إنستغرام خلال وقت قصير وهي الثانية لبانكسي خلال فترة الحجر الصحي...