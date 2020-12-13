شاهد: إضاءة شجرة عيد الميلاد وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

تجمع مئات الأشخاص وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، لإضاءة شجرة عيد الميلاد ومشهد المهد خلال المناسبة السنوية. ولم يسمح لأغلب الزوار بدخول الساحة بسبب القيود المفروضة جراء تفشي كوفيدـ19، ولكن تسنى لمعظم الناس متابعة الاحتفال من خارج الساحة.